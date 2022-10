Eto’o attacca Henry | “Bravo giocatore | ma non al mio livello Anelka era meglio di lui”

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) Samuelha usato parole al veleno nei confronti di Thierrydurante un’intervista alle telecamere del rap media Booska-P: “Non era al mio. Sicuramente era, ma gli preferivo altri calciatori. A mio avvisoera più forte“. Il camerunense ha poi sparato a zero su El-Hadji Diouf: “Di lui non vale nemmeno la pena parlarne. Non rientra assolutamente in questa categoria“. Infine,ha parlato del fatto che non ha mai giocato in Francia nel corso della sua carriera: “Non so se sia stata una fortuna o meno. Fatto sta che i giocatori di quel campionato venivano paragonati a noi solo perché la Francia vende di più e non perché fossero effettivamente bravi“. SportFace.