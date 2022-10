Eroi dimenticati | Ivo Oliveti | volando in faccia alla notte

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 29 ottobre 2022) Roma, 29 ott –in terre lontane, un “purissimo esempio di sublime sacrificio”. Cielo di Aksum, 3 marzo 1936. Il colonnello Ivosi alza in volo verso il Tacazzé, fiume dell’Africa orientale. Lungo poco meno del Po, oggi bagna Etiopia, Eritrea e Sudan. Sono gli ultimi fuochi della seconda battaglia del Tembien e, nonostante un nemico ormai sconfitto, soldati italiani e armate abissine combattono ancora corpo a corpo. Proprio sotto al velivolo che, oltre al suddetto pilota, è equipaggiato da capitano, sergente ed aviere scelto. Un’azione tutto sommato normale per un pluridecorato forgiatosi nelle tempeste d’acciaio della Grande guerra. Dona questa vita come getteresti un fiore Accidentalmente però un proiettile colpisce il mezzo, avvampando un piccolo incendio. Con le fiamme che si avvicinano pericolosamente al ...