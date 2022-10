(Di sabato 29 ottobre 2022) Aè in corso fino al 1° novembre la 20esima edizione deldella, manifestazione internazionale con più di 300 eventi in programma tra conferenze, mostre, laboratori, spettacoli ...

Il Sole 24 ORE

Per tutta la durata del festival, inoltre,ha allestito uno stand multimediale nell'atrio di Palazzo Ducale per raccontare, attraverso la modalità dell'edutainment e con un linguaggio "pop", l'...Altri attacchi hanno colpito, Siae, .. nessuno ammette di aver pagato il riscatto, ma il 70% ... Nell'ultimo periodo -un funzionario - abbiamo avuto 550 attacchi gravi, fino al 14 gennaio, ... Erg racconta impegno per sostenibilità a Festival Scienza Genova - Il Sole 24 ORE Genova, 29 ott. (askanews) - A Genova è in corso fino al 1° novembre la 20esima edizione del Festival della Scienza, manifestazione ...Il saluto ai leader e l’ultima conferenza stampa a Bruxelles: “Assicurare una transizione il più serena possibile”. Ora: “Ci aspettiamo una decisione ...