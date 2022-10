Covid | il governo sospende le multe ai non vaccinati e i medici insorgono | ' Non abbassare la guardia'

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito dire le mute per coloro che non hanno adempito all'obbligo vaccinale contro il. Il ministero, infatti, ha inviato al Dipartimento ...

'Una corsa contro il tempo è il ragionamento delper garantire sicurezza sociale e impedire ... rispetto ai precedenti esecutivi, nella gestione della pandemia da- 19'....contrario' approfondimento, Anelli: "Mantenere l'obbligo delle mascherine negli ospedali" Molti i pareri di esperti che sono però contrari a questo nuovo allentamento deciso dalMeloni .Stop anticipato (la scadenza era al 31dicembre ndr.) al 1 novembre dell’obbligo di vaccinazione anti Covid per il personale sanitario e conseguente abrogazione delle sanzioni per l’inosservanza dell’o ...Governo: fonti Chigi, 'su ergastolo ostativo 'corsa contro tempo per garantire sicurezza'. 'Rinvio Cartabia al 30/12, rispetto scadenze Pnrr' ...