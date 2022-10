Ascolti tv Tale e Quale Show ieri sera 28 ottobre 2022 | quanto ha fatto la quinta puntata? Dati auditel e share

(Di sabato 29 ottobre 2022), venerdì 28, è andata in onda su Canale 5 ladei, mahain termini ditv? Ecco tutti ie lo. Leggi anche: Amici 22 anticipazioni domenica 30: ospiti, classifica, Asia eliminata, Wax e Claudia, Megan e Gianmarco,...

... tanto da dare filo da torcere aglidel daytime di Amici 22, in onda nello stesso slot ... Stop pere Quale Show in prima serata: cambio programmazione Rai novembre 2022 E poi ancora, il ......TvBlog.it ha anche rivelato quando inizierà il programma del popolare cantautore e giurato di...chiamati da dal direttore del prime time Rai per cercare di risollevare la situazione degli...Ascolti tv 28 ottobre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ...Quarto appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show” stasera su Canale 5, anticipazioni e ospiti: Francesca Fagnani, Diletta Leotta e Pierpaolo Pretelli.