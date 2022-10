Addio a Jerry Lee Lewis | «il killer» del rock’n’roll

Il cantante e pianista statunitenseLee Lewis , leggenda del rock 'n' roll, è morto a 87 anni nella sua casa di Memphis. Noto per successi come 'Whole Lotta Shakin' Goin' On' e 'Great Balls of Fire', ha vinto quattro Grammy, tra ...Il disappunto crescente nell opinione pubblica non gli diede tregua e poco alla voltaLee Lewis vide sfumare concerti, amicizie e popolarità. Ridusse le sue esibizioni a piccoli bar fumosi, i ...È morto Jerry Lee Lewis, leggenda del rock 'n' roll. Ieri, 27 ottobre, il sito Tmz aveva dato notizia del decesso ma poi aveva fatto marcia indietro dicendo che si trattava di un errore. Oggi… Leggi ...Il cantante e pianista statunitense Jerry Lee Lewis, leggenda del rock ‘n’ roll, è morto a 87 anni nella sua casa di Memphis. Noto per successi come “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” e “Great Balls of Fi ...