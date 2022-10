“Troppa verdura fa male in gravidanza?”

Leggi su gravidanzaonline

Salve dottoressa, le scrivo perché tutte le persone intorno a me affermano che io mangi. Non ho mai dato troppo peso alla cosa, ma ora che sono incinta ho cominciato a pensarci. Se per esempio mangio la pasta con le zucchine, associo il primo piatto a un contorno di spinaci. Oppure mangio l'hummus con pane e una bella insalatona con verdure di diversi colori (insalata, pomodori, carote, cavolo viola e così via). La carne la mangio max una volta a settimana, così come il pesce. A me, insomma, sembra di mangiare correttamente e, fra l'altro, non ho mai avuto problemi gastrointestinali e anche i valori degli esami ematici vanno bene. Ora che sono incinta dovrei cambiare alimentazione? La ringrazio.