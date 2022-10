Sì | la Nasa studierà i «fenomeni aerei non identificati»

Leggi su facta.news

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il 26 ottobre 2022 alla redazione di Facta è stato segnalato un tweet che recita: «Lasta mettendo insieme un team di 16 ricercatori per trascorrere i prossimi nove mesi a studiare gli Ufo». Si tratta di una notizia vera. L’agenzia governativa americana responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale ha diffuso il comunicato il 21 ottobre 2022 dal suo sito ufficiale, annunciando di aver selezionato 16 persone per partecipare al suo gruppo di studio indipendente suinon(Uap, noti anche come Ufo), ovvero gli eventi nel cielo che non possono esserecome aeromobili o comenaturali. A partire dal 24 ottobre 2022 e per nove mesi il team scelto getterà le basi per gli studi futuri sulla natura degli Ufo, sia ...