Mondiali | il principe William non sarà presente in Qatar

Io Donna

IlWilliam, primo erede al trono d'Inghilterra, non sarà in Qatar durante l'imminente Coppa del mondo di calcio, nonostante ricopra il ruolo di presidente della Federcalcio inglese. L'ufficio ...Così, Pechino manda un messaggio a Washington: ristabiliamo gli equilibri, salvaguardando ... Lì, nella cattedrale di Santa Caterina, era sepolto ilGrigory Potemkin, eroe nazionale, ... Il principe William prende le distanze dai mondiali in Qatar: non si recherà alle partite dell’Inghilterra Il principe William, primo erede al trono d'Inghilterra, non sarà in Qatar durante l'imminente Coppa del mondo di calcio, nonostante ricopra il ruolo di presidente della Federcalcio inglese. (ANSA) ...Il principe William, presidente della Football Association inglese, protesta contro il Qatar per il mancato rispetto dei diritti umani