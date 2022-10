Milan | Pioli sorride | Brahim Diaz recuperato per il Torino | Dest a parte

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ile Stefanorecupera un tassello fondamentale in vista della sfida contro il, in programma per domenica alle 20.45...

Anche perché il suo non è il primo caso di "eroe per un giorno", quando si parla di: basti ricordare il gol di Ballo - Touré a Empoli, o i due salvataggi di Thiaw a Verona, all'esordio assoluto.Torino -, nessuna limitazione Entusiasmo, fatti e speranze. Simbolicamente parlando, Juric,e i loro ragazzi stanno scavando un bel solco (fatte salve le debite e rispettive proporzioni ...Le ultime novità da Milanello. I rossoneri sono tornati ad allenarsi a Carnago per preparare la sfida contro il Torino di domenica sera ...Il Milan avanti con Stefano Pioli e Olivier Giroud. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i contratti del tecnico e del numero 9 rossonero vanno in scadenza la prossima estate e l'intento del club di ...