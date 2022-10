Laura Ziliani | processo iniziato contro le figlie ed il fidanzato di una di loro | in aula ha parlato il compagno di Laura

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 28 ottobre 2022): èilsul caso dell’ex vigilessa uccisa in provincia di Brescia. I tre imputati, due sono ledella donna, hanno già confessato l’omicidio della madre. In queste ora i giudici stanno sentendo i testimoni.leed ildi una diHa preso il via ilsul caso dell’omicidio di, ex vigilessa di 55 anni residente a Temù, in provincia di Brescia. Per l’uccisione della donna, dal 24 settembre 2021, sono reclusi in carcere due delle tre...