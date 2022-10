Inchiesta Juve | l’ex ministro della Giustizia Severino difenderà Arrivabene

La Gazzetta dello Sport

Piove sul bagnato in casa -. Ai flop sportivi si sommano i problemi societari con un'che ufficialmente preoccupa poco ma che in realtà sta facendo tremare i vertici dell'establishment bianconero. Allegri non si ...... in società ci sono persone straordinarie, adesso noi dobbiamo dare risposte sul campo": questo il commento di Massimiliano Allegri sulla situazione della Juventus, al centro di un'... Plusvalenze, stipendi e... CR7: inchiesta di Torino, la Juve rischia CALCIO - Nell'ambito dell'inchiesta Prisma che indaga sulla presunta alterazione dei bilanci della Juventus nel triennio 2018-2020, la "Carta Ronaldo" occupa ormai un posto centrale. Secondo l'accusa ...Il tribunale, con sentenza ufficiale, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Juventus verso la decisione di assegnare all'Inter lo scudetto 2005-06, uno dei due (l'altro è stato solo revocato) t ...