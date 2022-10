Dal 2035 solo auto elettriche nella Ue L’urbanista Matteo Dondè | «Ecco perché non è la soluzione» – L’intervista

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ieri sera, l’Ue ha trovato un’intesa storica sullo stop alla vendita diinquinanti. Dal, non potranno più essere venduti i veicoli con motore a combustione interna, tra cui rientrano i motori a scoppio a benzina e diesel che si trovano sulla grandissima maggioranza delleitaliane. Il nostro Paese, infatti, ha un tasso di penetrazione dell’elettrico nel parco veicoli di appena lo 0,7%. La misura dell’Ue è arrivata dopo un percorso lungo e accidentato, con alcuni Stati, tra cui l’Italia, che premevano per posticipare la data limite al 2040. Alla fine la scadenza è rimasta al, ma l’Ue ha dovuto cedere sulle emissioni inquinanti dei produttori, che otterranno una deroga al limite se la loro produzioni di veicoli a emissioni zero raggiungerà un certa quota. Si discute poi di concessioni che potranno ...

Motus - E, dopo lo stop europeo alle auto a benzina e diesel a partire, chiede al Governo un quadro chiaro per incentivi e un piano che accompagni industria nella transizione 'Accogliamo con grande soddisfazione il via libero definitivo allo stop della ...Ieri sera, l'Ue ha trovato un'intesa storica sullo stop alla vendita di auto inquinanti ., non potranno più essere venduti i veicoli con motore a combustione interna, tra cui rientrano i motori a scoppio a benzina e diesel che si trovano sulla grandissima maggioranza delle auto ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Dal 2035 non saranno più venduti nell'Unione europea auto con motori a combustione, ossia alimentati a benzina o diesel ...