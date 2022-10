Atp 500 Vienna | Sinner fuori ai quarti | Medvedev lo batte in due set - Sport - Tennis - quotidiano net

Il russo vola in semifinale, confermandosi bestia nera per l'altoatesino. Per il nativo di San Candido si azzerano le chances di qualificazione alleFinals di ...Jannik Sinner Una prestazione da grande campione, che non a caso è stato anche in cima al ranking. Daniil Medvedev si è garantito l'accesso alle semifinali dell'di Vienna, regolando l'italiano Jannik Sinner in due rapidi set (6 - 4, 6 - 2). Il russo ha mostrato i muscoli durante la partita ai danni dell'altoatesino, non concedendogli praticamente ...Il russo vola in semifinale, confermandosi bestia nera per l'altoatesino. Per il nativo di San Candido si azzerano le chances di qualificazione alle Atp Finals di Torino ...Jannik Sinner ha già salutato il torneo ATP 500 di Vienna, dopo la cocente sconfitta con la bestia nera Daniil Medvedev. Il ko non lo estromette però ancora dalle ATP Finals di Torino, a cui potrebbe ...