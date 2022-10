Antonio Milia | il carabiniere che ha sparato al collega è ancora asserragliato in caserma a Como

(Di venerdì 28 ottobre 2022), il brigadiere dei carabinieri che haal comandante Doriano Furceri ad Asso nel comasco, èin. Dalla tarda serata di ieri un mediatore sta trattando con lui. All’interno si vede un corpo a terra. Nellaci sono altre persone che però sono chiuse negli uffici o in alloggi di servizio. «L’ho ammazzato», avrebbe urlato il militare secondo alcuni testimoni dopo aver esploso almeno tre colpi di pistola. Sulle condizioni del comandante dellac’è il massimo riserbo. Un amico diè riuscito a contattarlo ma l’uomo ha parlato poco e poi ha messo giù sostenendo di essere agitato. Un altro ha provato a chiamarlo «ma il telefono squilla a vuoto». I reparti speciali dell’Arma ...

