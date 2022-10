Tennis | Non solo Musetti | anche Passaro alle Netx Gen Atp Finals

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ancora in corsa Arnaldi ma deve vincere il torneo di Brest ROMA - Per la prima volta, l'Italia avrà due giocatori qualificati per una stessa edizione delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP. All'...

Passaro, chegioca questa settimana, ha iniziato la stagione fuori dai primi 600 nei Pepperstone ATP Rankings ma ha raggiunto quest'anno un best ranking di numero 122 grazie anche al primo ...La cosa più bella è che ci sia un sacco di gente che ci sta seguendo: poi che preferiscano me, Sinner, Musetti o gli altriimporta. È bello che seguano il' . Photo Credit: Getty ImagesAncora in corsa Arnaldi ma deve vincere il torneo di Brest ROMA (ITALPRESS) - Per la prima volta, l'Italia avrà due giocatori qualificati per ...Il perugino Francesco Passaro parteciperà, dall'8 novembre, alle Intesa San Paolo Next Gen Atp Finals di tennis in programma a Milano. Si tratta del torneo al quale prendono parte i migliori otto Unde ...