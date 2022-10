Sabatini | “Il Napoli è la magia del calcio”

Intanto l'argentino si è goduto un pomeriggio di relax insieme alla compagna Orianae la ... Per quanto riguarda la sfida col, la sconfitta è stata immeritata ed è arrivata grazie a ...Capello ( come) fa i complimenti a Giuntoli per la campagna acquisti. È stato un mercato ... Voi alsono bravi". La posizione di Raspadori sulla fascia. Giuntoli: "Quella è la posizione ...Il Napoli batte i Rangers, ottiene la quinta vittoria su cinque partite di Champions League, nonché la dodicesima di fila in tutte le competizioni ...Napoli, previsioni meteo per il 27/10/2022. Giornata all'insegna del bel tempo, temperature comprese tra 15 e 27°C ...