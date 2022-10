Premio speciale Pari Opportunità ‘Cappabianca’ | il riconoscimento a tre dottorande Unisannio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È targatoilper la migliore idea d’impresa che promuova il principio dellee l’imprenditorialità femminile, assegnato durante l’evento finale della competizione Start Cup Campania 2022 “Mario Raffa”. A vincerlo sono state Chiara Mulé, Federica Piccirillo e Marta Catillo,in Tecnologia dell’Informazione per l’Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio. L’idea di Start up proposta, denominata “Cook & Eat at home”, nata nel corso “Dall’idea all’Impresa – Strumenti e metodologie per la creazione di StartUp”, organizzato dall’Ufficio di Trasferimento Tecnologico dell’Ateneo sannita nell’ambito delle attività di didattica avanzata del Dipartimento di Ingegneria (Dipartimento di ...