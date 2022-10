Pippo Inzaghi festeggia il primo compleanno del figlio e l’arrivo della sorellina

(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’occasionefesta deldi Edoardo, ildi Filippoe di Angela Robusti, è stata quella più opportuna per dare ai tanti fans una notizia inaspettata: Filippo, Angela, il piccolo Edoardo e la cagnolina Matilde attendono con trepidazionedi Emilia! La Robusti, infatti, è incinta di cinque mesi e la coppia ha voluto annunciare la notizia in un’altra occasione speciale, ossia ildelgenito. Su Instagram sono state pubblicate le foto inequivocabililoro gioia. La wedding planner da tempo ha abbandonato il palcoscenico per fare la moglie e la mamma e non ha mai nascosto il suo desiderio di allargare la famiglia. Dopo la delusione di essere arrivata seconda a Miss Italia ...

... guarda le foto a Milano PRESTO GENITORI BISe Angela Robusti, festa doppia: baby shower e compleanno del primogenito CON UN VIDEO SOCIAL Ludovica Valli incinta svela il sesso del suo ...Ha parlato a Tuttosport della serie B ed anche dell'ex compagno di squadra al Milan ed oggi allenatore della RegginaPippo Inzaghi e sua moglie Angela Robusti organizzano la festa per il primo compleanno del figlio Edoardo e approfittano dell'occasione per fare un grande annuncio: la famiglia presto si allargherà co ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...