Pesca per caso reperti archeologici | ma li ributta in mare | denunciato

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Untore è statoper appropriazione indebita di beni culturali e danneggiamento: uscito in barca al largo di Viareggio, avrebbeto perdue anfore di epoca romana risalenti a più di duemila anni fa, ma invece di segnalarle alle autorità le avrebbete in

Agricultura.it

Donne e guerra", narrata e rappresentata da 50 donne di tutte le età,rievocare l'antica tecnica dicollettiva effettuata direttamente sulla spiaggia, che consisteva nello stendere in mare ...... che sono successivamente catturate con i sistemi di reti daa circuizione. Tali dispositivi erano sprovvisti dei previsti sistemi di identificazione e segnalamento,di più realizzati con ... “Caro gasolio”, ricerca Uila pesca: ricavi e redditi a picco per le marinerie italiane dopo essere uscito a largo con la sua imbarcazione per andare a pesca. Solo che, invece di segnalarne il ritrovamento alle autorità competenti, ha poi pensato bene di disfarsene, gettandole nuovamente ...che sono successivamente catturate con i sistemi di reti da pesca a circuizione. Tali dispositivi erano sprovvisti dei previsti sistemi di identificazione e segnalamento, per di più realizzati con ...