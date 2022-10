Meteo | a Palermo tanto sole fino ai primi giorni di novembre | è la prima “novembrata” della storia

iLMeteo.it

... San Giovanni Gemini e Sciacca, nell'Agrigentino; Niscemi, in provincia di Caltanissetta;, ... Gli eventiavversi - verificatisi nei giorni 25, 26, 30 settembre e primo ottobre e tra il 9 e ...... mantenendo un cielo sereno e temperature che atoccano anche i 28 gradi. Sembra quasi che non siano passati interi mesi dall'allertaestiva quando, a causa di anticicloni simili, si ... Meteo Palermo : oggi poco nuvoloso, Venerdì 28 e Sabato 29 sereno Meteo per Giovedì 27 Ottobre 2022, Palermo. Giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, temperatura minima 20°C, massima 28°C ...Previsioni meteo Palermo, giovedì, 27 ottobre: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata ...