LIVE HJK Helsinki-Roma 1-1 | Hetemaj firma il pari

Alla Bolt Arena, il match valido per la 5ª giornata di Europa League 2022/2023 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Bolt Arena,e Roma si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Europa League 2022/23. SintesiRoma 0 - 1 MOVIOLA 1 Calcio d'inizio 4 Pericolosi i ...Nessuna squadra di questa Europa League ha subito più tiri dell'Helsinki (86). La Roma è invece la terza per conclusioni tentate (65), dietro a Manchester United (85) e Arsenal (68). Le probabili ...La Roma sblocca il risultato alla Bolt Arena contro il HJK Helsinki. Al 41' punizione dalla trequarti di destra di Pellegrini, Abraham svetta più in alto di tutti e di testa batte Hazard. L’attaccante ...Campo sintetico. Basta questo per definire che quella che dovrebbe/potrebbe essere una passeggiata finlandese per la Roma ha le sue spine ("Per me è un altro sport", ha detto Mourinho). Leggi ...