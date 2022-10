LIVE – Civitanova-Perugia | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Latestualedi Cucine Lube-Sir Safety Susa, partita valevole per l’undicesima giornata della regular season didimaschile. Altro big match anticipato di oltre un mese: da una parte i cucinieri di Blengini, terzi in classifica con nove punti in 5 partite, e dall’altra i Block Devils, in vetta alla classifica a punteggio pieno con quattro vittorie su quattro. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 27 ottobre all’Eurosuole Forum diMarche. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfida...

... diretta su Rai Sport + (canale 58 DGTV), Radio Dolomiti estreaming sulla piattaforma OTT ...in cui la squadra di Andrea Giani non è andata a punti è stata nel corso della trasferta di(...MODENA - Due partite cruciali in quattro giorni, entrambe in casa, per dimenticare la batosta die rimettere a posto la classifica: alle 15.30 la Valsa Group Modena ospita l'Allianz Milano, avanti di una lunghezza a 5 punti in classifica contro i 4 dei gialloblù. Due squadre uscite ...La diretta testuale di Civitanova-Perugia, anticipo dell'undicesima giornata di Superlega 2022/2023 di volley: aggiornamenti e punteggio live ...La diretta testuale di Monza-Lube Civitanova partita della quarta giornata di Superlega 2022/2023 di volley: aggiornamenti e punteggio live ...