La piccola Alice ha una mamma e un papà | adottata la neonata abbandonata a Monza ad agosto

... se tutto andrà bene, tra un anno diventerà adozione definitiva e lapotrà assumere il ... che il personale medico ha ribattezzato provvisoriamente, è tra i trenta bambini dichiarati ...... ma finalmenteè in braccio a mamma e papà. Il Tribunale dei minori di Milano ha affidato a una giovane coppia lombarda, che era in lista per un'adozione, laabbandonata alla nascita il ...Lieto fine per Alice, che ha trovato una mamma e un papà. La neonata abbandonata il 30 agosto fuori dall’ospedale San Gerardo di Monza, è stata affidata a una coppia di ...La piccola Alice è infatti stata affidata a una coppia di giovani lombardi. Un provvedimento provvisorio che, se tutto andrà bene, tra un anno diventerà adozione e la piccola potrà assumere il cognome ...