Iveco e FlixBus lanciano l’autobus super ecologico

(Di giovedì 27 ottobre 2022) In linea con le rinnovate esigenze di una transizione green nei trasporti,Bus annunciano il lancio di un innovativo progetto per rendere ancora più sostenibili i viaggi in autobus a lungo raggio. Il progetto riguarda l’impiego di Evadys, un modelloa ridotto impatto ambientale, sulla linea difra Lecce e Napoli a partire da ottobre. Secondo le stime diBus, l’utilizzo di Evadys consentirà di ridurre di circa il 17% le emissioni di CO2 rispetto ad autobus precedenti utilizzati in condizioni di utilizzo analoghe. Ad oggi, l’applicazione di tecnologie green ai trasporti su gomma in Italia è limitata al trasporto pubblico locale. Con il test di Evadys, che rappresenta il primo progetto pilota implementato dain ambito di sostenibilità nel nostro ...

Borsa Italiana

In linea con le rinnovate esigenze di una transizione green nei trasporti,BUS annunciano il lancio di un innovativo progetto per rendere ancora più sostenibili i viaggi in autobus a lungo raggio. Il progetto riguarda l'impiego di Evadys , un modelloa ...In linea con le rinnovate esigenze di una transizione green nei trasporti,BUS annunciano il lancio di un innovativo progetto per rendere ancora più sostenibili i viaggi in autobus a lungo raggio. Il progetto riguarda l'impiego di Evadys, un modelloa ... Mobilità green: FlixBus e IVECO BUS annunciano un progetto per portare la sostenibilità sul lungo raggio Il trasporto collettivo punta a nuove soluzioni di mobilità collettive più green ed efficienti. FlixBus e Iveco Bus annunciano il lancio di un innovativo progetto per rendere ancora più sostenibili i ...(Teleborsa) - In linea con le rinnovate esigenze di una transizione green nei trasporti, FlixBus e IVECO BUS annunciano il lancio di un innovativo progetto per rendere ancora più sostenibili ...