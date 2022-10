Nella casa del Drago Lo show, un prequel ambientato circa 200 anni prima rispetto agli eventi de Ildi, racconta il momento l'apice del dominio dei Targaryen e il triste declino che ha ...Poi il discorso si sposta su Boris, su una quarta stagione, sul fatto che molto spesso da The Walking Dead a ildi, più si va avanti più si perde energia. 'Siamo partiti dal chiudi sul ...Il Trono di Spade, tutte le serie tv spin-off in arrivo nei prossimi anni, da quella su Jon Snow al prequel sul Serpente di Mare.Ancora due week end per vivere le magie dell’universo fantasy attraverso i grandi classici delle fiabe fino a giungere ai protagonisti delle nuove serie tv acclamate dalla critica e dal pubblico. Al c ...