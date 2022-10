HJK Roma LIVE 0-0 | inizia il match

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Alla Bolt Arena, ilvalido per la 5ª giornata di Europa League 2022/2023 tra HJK e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Bolt Arena, HJK esi affrontano nelvalido per la 5ª giornata della Europa League 2022/23. Sintesi HJK0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE HJK0-0: risultato e tabellino HELSINKI (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Halme, Peltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj, Browne; Hostikka, Olusanya. Allenatore: Toni Koskela.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Vina; Zalewski, Camara, Cristante, El Shaarawy; Volpato, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Josè Mourinho. L'articolo proviene da Calcio News 24.

(3 - 5 - 2): Hazard; Hoskonen, Halme, Peltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj, Browne; Hostikka, Olusanya. Allenatore: Toni Koskela.(4 - 2 - 3 - 1) Rui Patricio; Zalewski, Mancini, ..., la formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Hazard; Hoskonen, Halme, Peltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj, Browne; Hostikka, Olusanya. All.: Toni Koskela(4 - 2 - 3 - 1): Rui ...Le probabili scelte di formazione di José Mourinho in vista della gara tra Roma e HJK Helsinki La Roma cerca una vittoria in Europa League in casa dell'HJK Helsinki per continuare ad avere il destino ...Quattro giorni dopo la sconfitta contro il Napoli in Serie A, 0-1 allo stadio Olimpico, la Roma torna a giocare in Europa League. I giallorossi saranno ospiti dell'l’HJK Helsinki alla ...