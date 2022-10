Gf Vip 7 | Elenoire Ferruzzi pronuncia un epiteto omofobo all’indirizzo di Alberto De Pisis

Leggi su isaechia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Si preannuncia una puntata infuocata quella di stasera al Gf Vip 7, dovedovrà rispondere dei suoi atteggiamenti verso Daniele Dal Moro, ma ancheDe. È ormai risaputo chefosse interessata a Luca Salatino. Tuttavia, archiviata quella cotta, ne è subito arrivata un’altra. E si tratta di Daniele. Il ragazzo, però, non condivide l’atteggiamento possessivo di, soprattutto in virtù del fatto che il loro rapporto sia sempre stato d’amicizia e nulla di più. Proprio ieri sera, dunque, al culmine di un momento di nervosismo, Dal Moro si è infuriato con lae da quel momento il rapporto fra loro si è incrinato. Nelle ultime ore, dunque, i Vipponi stanno tentando di calmare e soprattutto far ragionare ...