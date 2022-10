Whatsapp ti permetterà presto di convertirti in un adesivo | la novità

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 26 ottobre 2022), una delle app di messaggistica più amate e più usate in tutto il globo, ha aggiunto tutta una serie di nuove funzionalità nell’ultimo periodo È una delle app di messaggistica più usate a livello mondiale, e nel corso degli anni si è arricchita di sempre nuove funzionalità. Aggiornamenti che puntano a rendere il prodotto sempre più interessante agli occhi dell’utente.-web sourceL’Avatar L’app che appartiene a Meta sta introducendo una nuova funzionalità chesarà disponibile per i vari utenti a livello internazionale. Stiamo parlando dell’introduzione dell’avatar di. Molto simile alle memojii di Apple, si potrà creare un avatar seguendo i propri tratti somatici, in modo da personalizzarla il più possibile. Sarà poi possibile usare questo avatar quando si esegue una ...