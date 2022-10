Serial killer ha ucciso oltre 70 donne | la figlia confessa dopo anni | ' Ci costringeva a seppellire i corpi'

Gli Usa indagano su un nuovo presunto. Una donna ha accusato il padre morto nel 2013 di aver ucciso decine di donne e di aver costretto lei e i suoi fratelli ad aiutarlo nell'occultamento dei cadaveri. A raccogliere la ...Leggi anche > Sedicenne bullizzata perché 'l'ex della sua amica ci provava con lei': si è uccisa nella sua cameretta A parlare dopo anni è una delle figlie del presuntoche ha spiegato ...Donald Dean Studey avrebbe ucciso 50/70 donne: i corpi sarebbero stati gettati in un pozzo o sepolti nel terreno circostante. Decine di omicidi rimasti impuniti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...