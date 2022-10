Inter | Zhang chiude la porta | «Nessuna cessione | non parlo con altri investitori»

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il patron dell’Stevenvenuto ai microfoni di Sky Sport parlando anche della questione. Le sue parolerompe il silenzio sulla possibiledell’– “Negli ultimi anni la società è sempre stata dentro certe speculazioni, in questo mercato ci sono tanti voci. Ci concentriamo su noi stessi, non sto parlando con nessun investitore e il club non è in vendita. Siamo concentrati sulle vittorie, questo risultato è la prova del lavoro fatto tutti insieme e nessuno, sei anni fa, poteva immaginarsela. Noi e i tifosi desideriamo il meglio dell’, vorremmo sempre migliorare”. SKRINIAR – “E’ un giocatore incredibile e sa quanto ci tengo al fatto che lui rimanga, sono fiducioso che ...

L'non è in vendita. Parola di Steven. Intervenuto subito dopo la partita di Champions con il Viktoria Plzen, il presidente nerazzurro ha tenuto a precisare: "Negli ultimi anni la società è ...In un colpo solo Stevenelogia l'in tutte le sue componenti, mette a tacere le voci sulla cessione del club e chiede a Milan Skriniar di restare in nerazzurro, sottolineando gli sforzi collettivi per migliorare ...(Adnkronos) – “Negli ultimi anni la società è sempre stata dentro certe speculazioni, in questo mercato ci sono tanti voci. Ci concentriamo su noi stessi, non sto parlando con nessun investitore e il ...Il presidente nerazzurro interviene dopo la qualificazione della formazione di Inzaghi agli ottavi di Champions: "Concentrati sulle vittorie".