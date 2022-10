I Rangers presentano il Napoli | uno dei club più iconici d’Europa Kvara è una minaccia creativa 

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Iil match con ilsul proprio sito con un focus dedicato alla squadra guidata da Luciano Spalletti. “Uno deipiù”, lo definiscono gli scozzesi. Citano i due scudetti vinti dalpartenopeo ma anche quelli sfumati negli ultimi anni, quando ilsi è spesso trovato a lottare con la Juventus. Oggi, la situazione è diversa. Il, avvertono, viene da 11 vittorie consecutive, la striscia più lunga della sua storia, è primo in Serie A e già qualificato in Champions. Nel focus iparlano a lungo di Spalletti, con l’elenco delle sue esperienze, sia in Italia che all’estero e i risultati avuti sulla gestione di Totti, trasformato in “falso nove”. Si parla ...

Sport Mediaset

...la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che...che invece scenderanno con un particolare modulo altamente difensivo, ovvero il 5 - 4 - 1 . ...Infine, Simone Di Meo presenterà Power+ Ninja Turtles scritto da Ryan Parrott. L'autore ... Sempre lo stesso giorno Nexo Digital e J - POP Manga: proiezione Evento Sword Art Online ... Napoli-Glasgow Rangers: la conferenza pre-partita Con 12 punti in quattro partite, il Napoli è certo della qualificazione ma non del primo posto. La squadra di Luciano Spalletti per questo dovrà battere i Rangers, senza sottovalutare la gara come ass ...Per introdurre Napoli-Rangers, in programma mercoledì 26 ottobre alle 21, in conferenza stampa si è presentata una coppia di tutto rispetto: Luciano Spalletti e Giovanni Simeone. Le dichiarazioni di S ...