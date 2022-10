Gazidis torna su Bonucci al Milan | «Contratto troppo alto per il rendimento»

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Le parole disu: «Alcuni contratti eranoalti rispetto alle prestazioni in campo di questi giocatori» L’amministratore delegato del, Ivan, ha parlato a ESPN, tra i vari argomenti, anche del passato recente dial. Di seguito le sue parole. «C’erano molti contratti pesanti, quasi troppi da nominare, giocatori che costavano parecchio comeper esempio. Avevano rinnovato Gianluigi Donnarumma, un ottimo portiere, ma con unenorme per trattenerlo. Alcuni contratti eranoalti rispetto alle prestazioni in campo di questi giocatori». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

