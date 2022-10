“Espulsa dal GF Vip” Guai al reality | succede all’improvviso | “Roba grave | non si perdona”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo il palo del tutt’ora amico e coinquilino Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi ha intrapreso un bel rapporto di amicizia con un altro del GF Vip 7 che era tronista a Uomini e Donne, Daniele Dal Moro. Peccato che lui la veda come amica e lei pensi altro. Da lì è nata la faida con Nikita Pelizon, sua presunta rivale in amore a cui la vip dagli artigli smaltati ha dedicato frasi che sanno di bullismo. Marco Bellavia chiede la squalifica. Pensare che giusto due giorni fa, in occasione dell’11esima puntata del GF Vip 7 di Alfonso Signorini, l’ex concorrente, ritiratosi per il crollo psicologico vissuto a Cinecittà, Marco Bellavia, era tornato nel giardino delper fare un bel discorso a coloro che lo avevano bullizzato. Però, purtroppo non c’erano dubbi, nessuno ha fatto tesoro delle sue parole. Dopo, Elenoire Ferruzzi ha ripreso a massacrare Nikita ...