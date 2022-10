Caos Tottenham | Kane segna al 95? | il Var lo annulla E Conte viene espulso VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il Var spegne il sorriso di Antonio. Al 95? di-Sporting, Harryha depositato in rete quello che sembrava essere il pallone della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. L’esultanza però dura poco: sul colpo di testa di Emerson Royal, infatti, l’attaccante è in posizione irregolare. Il fuorigioco non sfugge al var. Ein un finale nervosissimoanche. L’ex Juventus e Inter salterà la sfida decisiva in casa del Marsiglia.SportFace.