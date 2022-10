Annie Ernaux | “La scrittura non è un mestiere Io avevo un mestiere | facevo l’insegnante Non so ancora gli effetti di questo Nobel…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Entra in silenzio con indosso un paio di jeans chiari, scarpe da tennis e una giacca leggera., il premio Nobel 2022 per la Letteratura, non sembra cambiata affatto da come appare in quel found footage diventato film – esce il 6 dicembre in Italia con I Wonder – sulla quotidianità della sua famiglia tra anni settanta e primi ottanta, ovvero più di 40 anni fa. Les Années Super 8, diretto assieme al figlio David, e presentato alla XVesima edizione di Archivio Aperto – Home Movies, ci riporta in un privato dellache è pubblico come raramente visto al cinema prima d’ora.trentenne è la ragazza che fae chedovrà pubblicare il suo primo libro nel 1974. Le vacanze passate con marito e figli, in Cile, Marocco, la settimana bianca, il Portogallo e ...