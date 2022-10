WINDTRE per la digitalizzazione delle imprese campane

Leggi su pantareinews

(Di martedì 25 ottobre 2022) Napoli, 25 ottobre –ha incontrato ledel territorio campano per presentare soluzioni evolute, integrate alla connettività e a supporto della trasformazione digitale. Nel corso dell’appuntamento ‘Connection’, che si è svolto a Napoli, presso la Fondazione Made in Cloister, i managerhanno condiviso con imprenditori e amministrazioni pubbliche il know-how in ambito Cybersecurity, Internet of Things e Big Data Analytics. In particolare, presso gli stand tematici, gli ospiti hanno potuto assistere a percorsi guidati e a demo dedicate alle proposte del brandBUSINESS, pensate per semplificare e rendere più fruibili servizi tecnologicamente avanzati. Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di, ha commentato: “In qualità di partner tecnologico di riferimento, per un ...