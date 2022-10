VIDEO – Porto | l’inquinamento | le case e la centralina di rilevamento

Leggi su ladenuncia

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Scusate, ma cosa rileva questa…?”. La domanda la fa il un uomo anziano con alcune buste della spesa. Abita in zona. L’affaccio della sua casa è sul, come quello di tutte le abitazioni di via Benedetto Croce. La richiesta è semplice quanto obbligata: a qualche centinaia di metri in linea d’aria dal camper della Università degli Studi di Salerno (dipartimento di ingegneria) un grosso cargo è ormeggiato con i motori accesi. Dal comignolo escono sinistri fumi neri. La quantità è enorme. Agli abitanti non resta che sperare nella direzione del vento. Che sperare che quella coltre di fuliggine si abbatta su un’altra zona della città o che si disperda verso il mare. La domanda dell’anziano è pertinente e di una tagliente amarezza. Quellamobile staziona da anni, spostata di volta in volta da quello stallo al ...