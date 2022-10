Separazione Totti-Blasi | l’ex Pupone restituisce le borsette a Ilary ma dei rolex ancora non c’è traccia

(Di martedì 25 ottobre 2022) È fissata a stretto giro una nuova udienza del giudice civile per la. Intanto, le famigeratedisono tornate, sane e salve, nelle mani della proprietaria. Nulla di fattoper gli altrettanto notidel. Che questa restituzione sia un passo in avanti per sperare di rivedere al più presto i propri orologi? Leggi anche:: ecco tutte le condizioni per la consensualele prezioseallaA compiere il primo passo è stato Francescoche ha riportato indietro il prezioso assortimento di borse ...

Virgilio Sport

...modo al gesto della Blasi e del padre Roberto che avevano prelevato di soppiatto i suoi Rolex dalla cassetta di sicurezza di una banca un mese prima che la coppia annunciasse la...LaAlla fine è stato Francescoa compiere il primo passo. Riportando indietro l'ampio assortimento di Chanel, Dior, Gucci e Hermés della sua ex moglie (le scarpe, pare, ancora no). ... Totti-Blasi: la risposta sibillina di Antonio Cassano sulla separazione, la decisione sulla villa Non appena ha potuto riabbriacciare le sue borse, Ilary Blasi ne ha subito sfoggiata una sui social: nei giorni scorsi, nel salone dell’amica hair-stylist Alessia Solidani, ...Il gesto di Francesco Totti non è bastato per firmare la tregua: Ilary Blasi vuole la separazione giudiziale in tribunale ...