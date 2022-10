(Di martedì 25 ottobre 2022) Le autorità libanesi difendono la scelta di rimpatriare, a partire da domani, le prime migliaia dinell'ambito di undi trasferimento in Siria di 15mila civili, da anni ...

Agenzia ANSA

... da anni rifugiatisi ina causa del perdurante conflitto armato siriano. Il generale ...filo - iraniani e che vanta ottimi rapporti sia con l'amministrazione americana sia con ilsiriano, ...... tra cui, Germania, Turchia, Grecia e Italia. Manifestanti a sostegno delle donne iraniane ... Battaglia Al - Jalal ha dichiarato: "Non credo che abbiano efficacia diretta sulin Iran. ... Libano: governo difende piano rimpatrio profughi siriani Le autorità libanesi difendono la scelta di rimpatriare, a partire da domani, le prime migliaia di profughi siriani nell'ambito di un piano di trasferimento in Siria di 15mila civili, da anni rifugiat ...Il governo libanese ha annunciato nelle ultime ore che si appresta a deportare in Siria circa 6mila profughi siriani fuggiti nel corso degli anni dal conflitto nel loro paese. L’annuncio fa parte dell ...