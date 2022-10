Juventus | chiuse le indagini sui bilanci | per Agnelli chiesti e respinti gli arresti domiciliari

(Di martedì 25 ottobre 2022) Si è chiusa la fase dellepreliminari per quanto riguarda i conti della: la Procura della Repubblica di Torino ha notificato ai componenti del cda della società l’avviso di conclusione delle, che avevano avuto inizio nell’estate del 2021 e ponevano sotto la lente le annualità dal 2018 al 2020. Il procuratore capo di Torino Anna Maria Loreto comunica in una nota: “I reati per i quali si procede sono il falso nelle comunicazioni sociali (falso ino, ndr) e le false comunicazioni rivolte al mercato”. Si parla dell’ipotesi di reato di “ostacolo all’esercizio delle autorità di pubblica vigilanza (Consob nel caso di specie)” e del delitto di “aggiottaggio informativo, essendoFc quotata nel mercato telematico azionario”. Alcuni indagati si sono visti contestare ...

I componenti del consiglio di amministrazione dellasono accusati, a seconda delle singole posizioni di falso nelle comunicazioni sociali e false comunicazioni rivolte al mercato, trattandosi di una societa' quotata in Borsa. La Procura di ...le indagini sulle plusvalenze e sugli stipendi. Alla vigilia della sfida contro il Benfica, ultima spiaggia per restare nella Champions, arrivano le comunicazioni della Procura che ...