Il caso Emery e la potenza della Premier | ma è giusto che un tecnico venga acquistato a stagione in corso?

Sta passando un po' sotto silenzio, o comunque non ha suscitato il clamore che meritava, la notizia del passaggio didal Villarreal all'Aston Villa. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato ...A chi pensa che il destino di questo sport siano le fughe notturne di, col Villareal in ... dei busillis analoghi risolti in maniera differente, del Var e delKarsdorp, una boccata d'aria ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Nel prossimo turno di campionato, sabato a Newcastle, i Villans saranno ancora guidati da Aaron Danks, in panchina per il 4-0 sul Brentford che domenica ha inaugurato il dopo Gerrard. Poi comincerà uf ...