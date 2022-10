Gli stili di vita iper - sani sono diventati una 'sindrome del benessere'. E la Gen Z si ribella

Agenzia Nova

di vita iper - sani No grazie. La Generazione Z si ribella a questo diktat salutistico che, almeno fino a oggi, ...Se il telefono non è in uso, mostra l'orologio (sono 7disponibili, e si può personalizzare nei colori, neglie nei tipi di font. Il Quick View Display si può usare, ad esempio, per ... Meloni sceglie un look classico, tutti gli stili delle ministre Sonia Bruganelli ha cambiato stile al GF Vip 7. Niente più gambe nude e décolleté, nella puntata 11 del reality ha abbinato un paio di audaci ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...