Giacca biker e abito a sottoveste in questo materiale deluxe sorprendono per eleganza e sensualità

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’autunno è la stagione ideale per sfoggiare un total look di pelle. Ovvero un outfit fatto dalla testa ai piedi di capi in pelle, declinati a seconda delle esigenze e dell’occasione. Già, perchécosì affascinante e prezioso può essere indossato benissimo anche di sera, per un evento speciale. Dando vita a un insieme elegante e sofisticato che, allo stesso tempo, non si prende troppo sul serio ma che riesce anche a essere sensuale. L’e ladi pelle in total black sono un accostamento perfetto per le serate speciali d’autunno. Come indossare il total look di pelle di sera Il primo consiglio per un total look di pelle da indossare di sera è di puntare sul nero.colore basico e intramontabile suggerisce ...

Io Donna

