Gf VIP nomination | chi sono i nominati di ieri sera 24 ottobre? Tutti i voti

Grande Fratello, la diretta di lunedì 24 ottobre su Leggo.it 23.43 Pamela: 'Io non mi sento ...c'è un accanimento nei suoi confronti 'Alcune persone ce l'hanno con me per un discorso di, ...Ma c'è tempo anche per l'esito del televoto e per nuove infuocate, ormai il momento cult ... Grande Fratello2022: anticipazioni e diretta undicesima puntata Lunedì 24 ottobre, in prima ...Nella puntata di lunedì 24 ottobre 2022 del Grande Fratello Vip non c'è stato nessun concorrente eliminato, mentre nelle nomination della settimana ci sono: Amaurys, George Ciupilan, Pamela Prati e ...Grande Fratello VIP ieri sera: ecco chi sono i concorrenti in nomination puntata di giovedì 13 ottobre 2022, chi è stato eliminato ...