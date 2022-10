Dionisi | all Sassuolo | “Berardi sta recuperando | bisogna valutarlo”

Ascoli (3 - 5 - 2): Guarna; Simic (Bellusci), Botteghin, Quaranta, Adjapong (Falzerano), Collocolo, Eramo (Giovane), Caligara, Falasco, Lungoyi (Bidaoui),(Mendes). (:Bucchi) Cagliari (4 -...Un momento importante iniziato con un incontro'aula Calamatta di Palazzo del Pincio con il ... Cristianoper Unindustria, Paolo Sacchetti per Federlazio e Alessio Gismondi per Cna. Subito ...ForzAzzurri.net - Dionisi sul possibile recupero di Berardi L'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine ...Un affare importante quello che in estate ha portato Giacomo Raspadori dal Sassuolo al Napoli, con i 35 milioni promossi dal club azzurro che saranno pagati ai neroverdi nei prossimi anni. Un regalo..