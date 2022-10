Covid | le notizie di oggi Salgono ricoveri ordinari +107 | giù le terapie intensive LIVE

La Juventus è un clamoroso amplificatore di. L'attenzione mediatica intorno al club è in grado di generare milioni di decibel con un ... operata nella primavera del 2020 in piena crisi. Il ...Aumentano i ricoveri ordinari (+107), calano le terapie intensive ( - 3). Processati 80.319 tamponi. Polemica sul report quotidiano dei contagi, Gismondo: 'Incubo sociale'. La direttrice del ...La doppia accusa al club bianconero. I pm di Torino contestano falso in bilancio per plusvalenze e manovra stipendi. Rigettata dal gip la clamorosa richiesta degli arresti domiciliari per Andrea Agnel ...Superati i timori legati al Covid e alla paura di essere contagiati ... Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Roma iscriviti gratis alla newsletter "I sette colli di Roma" a cura di Giuseppe Di ...