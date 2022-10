(Di martedì 25 ottobre 2022) Allardè stato designato perre la partita valida per la 5/a e penultima giornata del Girone A dellaLeague, tra lae i turchi dell'Istanbul, in ...

Agenzia ANSA

...gare valide per la quinta giornata della fase a gironi diLeague. Fiorentina - Basaksehir, match del gruppo A in programma giovedì alle 18.45 al Franchi, sarà diretta dall'arbitro......per arbitrare la partita valida per la 5/a e penultima giornata del Girone A della... Il direttore di garasarà assistito dai connazionali Mario Diks e Charles Schaap, con Edwin Van ... Conference: olandese Lindhout arbitra Fiorentina-Basaksehir Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Giovedì al Franchi la sfida valida per la 5^ giornata del girone A NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) - La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali ...