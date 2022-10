Basket | Nba | Banchero brilla a New York ma Orlando ancora ko

(Di martedì 25 ottobre 2022) New, 25 ott. - (Adnkronos) - Paolosupera anche l'esame Madison Square Garden, ma neppure questo basta ai suoi Magic (0-4) per trovare la prima vittoria.cede 115-102 ai NewKnicks (2-1), condotti al successo da Julius Randle (25 punti e 12 rimbalzi), Jalen Brunson (21 punti e 6 assist) e RJ Barrett (20 punti e 6 rimbalzi). L'ex Duke va oltre i 20 punti (21 con 6/13 al tiro e 9/11 dalla lunetta, con anche 4 rimbalzi e 2 recuperi) anche nel suo debutto newyorchese e diventa così soltanto la terza prima scelta assoluta a iniziare una stagione con quattro prestazioni consecutive con almeno 20 punti, raggiungendo in un club davvero esclusivo Oscar Robertson (6 gare da rookie, nella stagione 1960-61) e Elvin Hayes (addirittura 10, nel 1968-69). Purtroppo per il giocatore di passaporto italiano, ...

Eurosport IT

I suoi Utah Jazz incappano però nel primo ko stagionale, perdendo 114 - 108 a ...È l', non il college o il liceo. Ci saranno dei contatti. ma è." Anche il compagno di squadra, Kevin Durant la vede come Simmons: "Non credo sia stato un fallo, ma è così. Ben è un veterano ... Basket, NBA: le 5 curiosità della notte che vi siete persi. Simons fa esaltare anche LeBron, pirotecnica Grizzlies-Nets Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...New York, 25 ott. - (Adnkronos) - Paolo Banchero supera anche l'esame Madison Square Garden, ma neppure questo basta ai suoi Magic (0-4) per trovare la prima vittoria. Orlando cede 115-102 ai ...