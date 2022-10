Ucraina | Nyt | ' Israele ha fornito informazioni per colpire i droni iraniani'

(Di lunedì 24 ottobre 2022) New York, 24 ott. (Adnkronos) -haall'utili per intercettare i. Lo riporta il New York Times, senza meglio specificare di che tipo disi tratti e ricordando, tuttavia, che un settimana fa Tel Aviv aveva respinto la richiesta del ministro degli Affari esteri ucraino Dmytro Kuleba di fornire armi per la difesa aerea. Da parte sua, l'ex presidente russo Dmitry Medvedev aveva minacciato la rottura delle relazioni diplomatichequalora avessearmi a Kiev.

Nota congiunta dei ministri degli Esteri. Il sospetto che la Russia sia pronta a far esplodere essa stessa una 'bomba sporca' per giustificare un'escalation militare. Da parte sua, il portavoce del ministero della Difesa ucraino, Yuriy Sak, ha affermato che i droni kamikaze iraniani "sono stati sviluppati come capacità di massa per colpire Israele", non l'Ucraina. "Possibili provocazioni militari" attraverso l'uso di una "bomba sporca". Mentre continua a bombardare le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, ancora costretta a lunghi blackout in diverse regioni.